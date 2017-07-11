الأمن اللبناني يزيل صور تميم ووالده من الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أفادت مصادر اعلامية لبنانية بأن قوات الأمن هناك، أنزلت صور لأمير قطر تميم ووالده، كانت قد علقت على لوحات بمناطق متفرقة في لبنان.

و قالت المصادر أن الأمن أزال صورة لأمير قطر ووالده في منطقة الجمهور– قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، وأخرى على مقربة من الفوروم دو بيروت.