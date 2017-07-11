الأمن اللبناني يزيل صور تميم ووالده من الشوارع - صحيفة صدى الالكترونية

الأمن اللبناني يزيل صور تميم ووالده من الشوارع
أفادت مصادر اعلامية لبنانية بأن قوات الأمن هناك، أنزلت صور لأمير قطر تميم ووالده، كانت قد علقت على لوحات بمناطق متفرقة في لبنان.
و قالت المصادر أن الأمن أزال صورة لأمير قطر ووالده في منطقة الجمهور– قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، وأخرى على مقربة من الفوروم دو بيروت.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 12 ساعة
احسن ,,
,,, شيلوا صورهم وقطوها باالزباله ,,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 10 ساعات
وموزه مالها البوم عندكم🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5076 ] نشر منذ 7 ساعات
باعوني ويه ويه😢
عافوني ويه ويه
وأنا اللي شايل حبكم بعيوني
وأنا اللي ما كنت أفتكر تنسوني
من أجل غلطة ,, من أجل غلطة للأسف بعتوني
بعتوني ,,بعتوني
نجمي بالأول في سماكم عالي
الأول تحول ورخصتوا الغالي
واليوم مالي من يحس بحالي😩