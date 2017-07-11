محلل سياسي: قطر ستغلق القاعدة التركية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أكدت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية، أن قطر تفكر بشكل جدي في إنهاء وجود القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وذلك استجابة لمطالب الدول العربية المكافحة للإرهاب، والتي وضع عدة شروط لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إنهاء الوجود العسكري على أراضيها.

وقال نوري يسيليورت المحلل السياسي في جامعة أنقرة لـ ” سبوتنيك تركيا ” ، إنه من المحتمل أن تصدر قطر إشارات تفيد بإمكانية تقديم تنازلات لحل النزاع، وعلى وجه الخصوص، قد تطلب الدوحة من أنقرة سحب القوات التركية من أراضيها، ولعل هذا هو السبب وراء تأكيد تركيا مؤخرًا على أنها ستنظر في سحب قواتها.

وأضاف أن قطر مستعدة للحوار بما يهدف لحل الأزمة بشكل كامل مع جيرانها في الخليج، وهو الأمر الذي قد يدفعها إلى تنفيذ العديد من المطالب التي جاءت في القائمة العربية، لا سيما ما يتعلق بإنهاء وجود القاعدة العسكرية التركية الموجودة على أراضيها.

وكشف المحلل التركي على البنود التي من المتوقع أن توافق قطر على تنفيذها، والتي يأتي على رأسها تقليل الانتقادات في تغطية قناة الجزيرة، وطرد بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن الجماعات المتطرفة، والموافقة على انسحاب القوات التركية.