تفاصيل جديدة عن علاقة سعد الفقيه بقناة الجزيرة ودوره في عرض مقابلات بن لادن - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشف الإعلامي حسين الغاوي تفاصيل جديدة عن علاقة المنشق السعودي سعد الفقيه بقناة الجزيرة ودوره الجوهري في عرض المقابلات الحصرية لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال ” الغاوي ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن الولايات المتحدة سبق أن اتهمت الفقيه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة عام 2004، عقب سنوات من تأسيسه حركة سماها ” الحركة الإسلامية للإصلاح ” مقرها لندن حيث أكدت أمريكا حينها أن الفقيه على علاقة قوية برؤساء التنظيم، وكان يكتب في المواقع الأجنبية تحت اسم مستعار لويس عطية الله.

وأضاف” الغاوي ” إنه في عام 1996، قام طالب في جامعة فيرجينيا باستخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بسعد الفقيه لشراء هاتف اتصال محمول طراز EXACT-MM2، بمبلغ 7 آلاف و500 دولار أمريكي، ثم أرسل الهاتف إلى فقيه في لندن الذي أعطاه بدوره إلى خالد الفواز السكرتير الصحفي غير الرسمي لتنظيم القاعدة؛ حيث قام الأخير بشحن الهاتف إلى بن لادن في أفغانستان.

وأكد الغاوي أنه على الرغم من أن الاتصالات كانت مشفرة، إلا أن الاستخبارات الأمريكية استطاعت فكها في عام 1999؛ حيث أجرى كل من بن لادن وأيمن الظواهري ومحمد عاطف (قيادات التنظيم) اتصالات مختلفة من الهاتف مع الهواز، وأيضًا مكالمات بآخرين موجودين بالسودان وقطر واليمن وإيران؛ حيث اعتاد بن لادن أن يسأل الفواز كلما اتصل عليه، عن الفقيه وشخص آخر يدعى إبراهيم العيدروس.

وقال الغاوي أن الفقيه سبق و أن سهل عقد شراكة بين قناة الجزيرة القطرية، وشركة ” InfoComCorp ” الأمريكية، وهي شركة كمبيوتر مقرها تكساس ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع بن لادن عن طريق شخص يدعى ” غسان ” ويعمل سكرتيرًا لبن لادن، وهي الشركة التي تم إغلاقها لاحقًا في عام 2002 وتجميد أصولها بعد ثبوت تعاونها مع تنظيم القاعدة.

و نقل ” الغاوي ” عن عبدالرحمن العمودي، تأكيده تورط الفقيه في مؤامرة لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- حيث التقاه مرتين في لندن بدعم وتمويل من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.