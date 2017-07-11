انقاذ مواطن من الغرق بشاطئ البدع في تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

تمكنت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود بمنطقة تبوك من إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 63 عاماً تعرض لحالة غرق أثناء ممارسته السباحة بشاطئ البدع.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد العنزي, أنه فور تلقي غرف العمليات البلاغ بقطاع البدع تم توجيه فرقة البحث والإنقاذ والدبابات البحرية للموقع، مشيراً إلى أن المواطن وجد ملقياً على الأرض وفي حالة إغماء، حيث تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، ونقله إلى مستشفى البدع العام بواسطة إسعاف حرس الحدود لتلقي العلاج اللازم وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبين المقدم العنزي أن المواطن وجد بمنطقة نزهة غير مخصصة للسباحة، مؤكداً على المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بالسباحة في الأماكن غير المخصصة وتوخي الحذر وعدم المخاطرة والابتعاد عن الشاطئ.