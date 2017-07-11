الأربش عن أداء الشورى: خلية نحل نشطة جداً - صحيفة صدى الالكترونية

الأربش عن أداء الشورى: خلية نحل نشطة جداً
قالت الكاتبة عضو مجلس الشورى كوثر الأربش،اليوم الثلاثاء، أن ما يصل الناس عن عمل مجلس الشورى لا يتعدى ٢٪ من القرارات التي تصدر،مبررة ذلك بأن الاعلام لا يسلط الضوء إلا على القضايا المثيرة والجدلية.
وأضافت الأربش في تغريدات انه لا يوجد حلقة وصل بين عمل المجلس والناس! إلا الإعلام الانتقائي للأسف.
وأكدت الأربش أن أعضاء المجلس يبذلون جهدهم لمصلحة الوطن والمواطن،مضيفةً ان التوصيات والمداخلات كلها تصب في ذلك، انها خلية نحل نشطة جدا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
خير ان شاء الله ,,
خالد[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 13 ساعة
للاسف قرارات مجلسكم ضد المواطنيين ما شفنا منهم الخير من يوم تاسس الى اليوم الحبارى استفادة منهم افضل منا
مربوش[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
لكقيادة وتحرير المرأة ومخالفة الثوابت كالغاء المحرم مساواة المرأة بالرجل حتى بالحمل والولادة!!!!!
طعني وطاوعني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
بعض الاعضاء وللاسف يتعمد مخالفة مصلحة الوطن والمواطن ويتعمد الانظمام للقطيع مغمض العينين الدائر في فلك التغريب ليرضي اسياده وينفذ اجندتهم حرفيا حسب الدور المرسوم له.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 890 ] نشر منذ 12 ساعة
قولي قسم ,,,