الأربش عن أداء الشورى: خلية نحل نشطة جداً - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قالت الكاتبة عضو مجلس الشورى كوثر الأربش،اليوم الثلاثاء، أن ما يصل الناس عن عمل مجلس الشورى لا يتعدى ٢٪ من القرارات التي تصدر،مبررة ذلك بأن الاعلام لا يسلط الضوء إلا على القضايا المثيرة والجدلية.

وأضافت الأربش في تغريدات انه لا يوجد حلقة وصل بين عمل المجلس والناس! إلا الإعلام الانتقائي للأسف.

وأكدت الأربش أن أعضاء المجلس يبذلون جهدهم لمصلحة الوطن والمواطن،مضيفةً ان التوصيات والمداخلات كلها تصب في ذلك، انها خلية نحل نشطة جدا.