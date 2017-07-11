بالفيديو.. ميليشيات إيرانية تعذب طفلا يتهم بانتمائه لداعش - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. ميليشيات إيرانية تعذب طفلا يتهم بانتمائه لداعش
قامت قوات تابعة للميليشيات الطائفية المعروفة بـ ” داعش ” بالاعتداء على طفل سني، من أهالي مدينة الموصل العراقية، بطريقة وحشية، بحجة انتمائه لتنظيم داعش الإرهابي.
ويظهر مقطع الفيديو، تعرض طفل من أهالي الموصل لأبشع أنواع التعذيب، على يد ميليشيات صفوية، بحجة انتمائه للتنظيم الإرهابي، في دليل جديد على الطائفية المحمومة التي يتمتع بها مرتزقة نظام الملالي.
فيديو|"#الإرهاب_الصفوي والاجتثاث الطائفي"..#ماعش تعذب طفلا من أهل #السنة في #الموصل بوحشية بحجة انتمائه لتنظيم #داعش الإرهابي!
Posted by Baghdad_tv-تلفزيون بغداد on Monday, July 10, 2017
اترك تعليقاً