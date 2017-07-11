مصدر يكشف حقيقة عودة المخلوع «صالح» للسلطة - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

كشف مصدر في مكتب المخلوع علي عبدالله صالح، الاثنين، إن الأخير “ أكد بشكل قطعي أنه لا يفكّر ولا يبحث عن العودة إلى السلطة لا هو، ولا نجله أحمد ” .

وكانت تقارير صحفية قالت: إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أكد عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن اجتماع مع أحمد نجل المخلوع علي عبد الله صالح لدعم توليه الحكم في اليمن.

وفي أول تعليق له على هذه المزاعم، نقلت الصحيفة عن مصدر في التحالف نفيه “ وبشكل قاطع، ما نشرته دورية (إنتلجنس أونلاين) الفرنسية حول اجتماع لنائب رئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري مع نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ” .

واستنكر المصدر ما قال إنه “ فبركة الخبر من قبل الدورية المعنية بالشؤون الاستخباراتية؛ التي زعمت أن التحالف يريد إسقاط الدعم عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ” .

وأضاف “ التحالف يدعم الحكومة اليمنية الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته المعترف بها دوليًا بموجب القرار الأممي رقم 2216 ” .