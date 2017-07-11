نمو انتاج الطاقة الجزائري 2.5% في الربع الأول - صحيفة صدى الالكترونية

الجزائر(صدى):

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة 2.5 بالمئة في الربع الأول من 2017 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بفضل زيادة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

وما زالت الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” شديدة الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من الميزانية و94 بالمئة من إيرادات التصدير رغم محاولات تنويع موارد الاقتصاد.

وأعلنت الجزائر خططا لزيادة إنتاج النفط والغاز في مسعى للتأقلم مع انخفاض أسعار النفط الخام العالمية الذي قلص إيرادات الطاقة بمقدار النصف.

وقال الديوان الوطني للإحصائيات إن إنتاج الغاز الطبيعي زاد 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة مع الفترة المقابلة من 2016.

ونمت كميات المنتجات النفطية المكررة 2.3 بالمئة في حين انخفضت أحجام الغاز الطبيعي المسال 2.2 بالمئة. ولم يذكر مكتب الإحصاءات تفاصيل بشأن الأحجام.

وتقول شركة الطاقة الوطنية سوناطراك إنها تنوي بناء أربع مصافي تكرير لزيادة كميات المنتجات المكررة من مستواها الحالي البالغ 30 مليون طن سنويا.