انقطاع الإنترنت في أجزاء عدة من قطاع غزة - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

قدمت شركة الاتصالات الفلسطينية ” بالتل ” ، اعتذارًا لمواطني غزة عن توقف خدماتها في عدد من مناطق قطاع غزّة، جراء وقوع خلل فني ناتج عن انقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

وقالت شركة الاتصالات، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها تعتذر من المستخدمين المستفيدين منها عن انقطاع خدمة الاتصالات في عدد من المناطق، مرجعةً ذلك إلى توقف المولدات الرئيسية للمقسم عن العمل، ووقوع خلل فني أدّى إلى تعطلها بالكامل.

وذكرت الشركة: ” بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي وعمل المولدات لفترات متواصلة تفوق قدرتها؛ وعلى الرغم من قيام طواقمنا الفنية بمحاولات عديدة للإنقاذ الموقف وإبقائها عاملة ولكن للأسف لم نتمكن من ذلك ” .