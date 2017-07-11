هيئة السياحة تضبط 40 مخالفة في الطائف - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف أمس حملة على عدد من مرافق الإيواء السياحي بالمحافظة،أسفرت عن ضبط 42 مخالفة.

وتأتي الحملة للوقوف على مدى الاستعدادات والجاهزية لاستقبال الزوار والمصطافين، خلال فترة إجازة موسم الصيف التي تشهد انطلاق النسخة الـ 11 لسوق عكاظ .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف، خالد حامد القهرة أن المخالفا شملت مخالفة الأسعار ومخالفة سوء نظافة المرفق السكني، وعدم إبراز الترخيص، ومخالفات المزاولة وعدم وجود ترخيص من الهيئة .

وأكد القهرة على أن الجولات الرقابية مستمرة وفقاً لخطط العمل الموسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر بتوجيهات الأمير ‏سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بهدف ضمان تجويد الخدمات الفندقية المقدمة للنزلاء من الزوار والمصطافين.

وطالب القهرة المستثمرين وأصحاب مرافق الإيواء السياحي ببذل مزيد من الجهد والعمل لتقديم خدمات مميزة والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار ومصطافي محافظة الطائف .