مصادر تكشف انضمام عبدالله سوداني لدوري جميل لمدة موسم - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من نجم المنتخب الموريتاني، عبد الله سوداني، أن اللاعب سيغادر يوم الجمعة المقبل إلى المملكة ، تمهيداً لانضمامه لدوري جميل للمحترفين لمدة موسم.

ورفضت المصادر ذكر اسم الفريق الذي سينتقل إليه اللاعب عبد الله سوداني، غير أنها أكدت أن المفاوضات اكتملت تقريباً، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة، التي ستتم في غضون أيام.

ولعب عبد الله سوداني خلال الموسمين الأخيرين مع أندية تونسية آخرها اتحاد تطاوين، الذي هبط رسمياً للدرجة الثانية.

وتلقى سوداني، العديد من العروض من أندية تونسية أخرى من بينها النجم الساحلي، لكنه فضل خوض تجربة أخرى في أجواء مختلفة.