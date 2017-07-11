4 رحلات أسبوعية بين الرياض و بيروت عبر فلاي ناس - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أوضح بندر المهنا, الرئيس التنفيذي لطيران ناس الناقل الوطني السعودي أنه ابتداءً من أمس 10 يوليو ،بدأ طيران ناس بيع تذاكر السفر بين الرياض وبيروت – ذهابًا وعودة- ، عبر 4 رحلات أسبوعية تربط بين كل من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار رفيق الحريري في بيروت.

وقال المهنا أن ذلك يأتي استجابة لرغبات ضيوف فلاي ناس, وتقديم جدول واسع من الخيارات المنافسة والأقل سعرًا لتجربة سفر ممتعة ومريحة على متن أسطولنا الحديث, مما يقوي الشبكة الإقليمية الأساسية ويعزز شبكة خطوطنا الواسعة ” .

وأضاف أن تذاكر الرياض – بيروت تتاح من خلال موقع طيران ناس الرسمي, وتطبيقه على الهواتف الذكية , ووكلاء طيران ناس المعتمدين والموزعين على مستوى العالم.