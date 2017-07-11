الدفاع الحسني الجديدي يرفض عرضا سعوديا لضم لاعبه - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

رفض الدفاع الحسني الجديدي عرضًا من النصر السعودي لاستعارة لاعب وسط الفريق سعد لكرو لمدة موسم مقبل 250 ألف دولار.

واشترط وصيف الدوري المغربي، الحصول على 550 ألف دولار مقابل إعارته لمدة موسم، أو بيعه نهائيًا مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وتواجه إدارة الدفاع الجديدي انتقادات لاذعة؛ بسبب سياستها بالصيف الحالي ببيع أفضل لاعبي الفريق، انطلاقًا من بيع وليد أزارو للأهلي المصري، وانتقال القائد زكرياء حدراف إلى الرجاء البيضاوي.

وتأتي الانتقادات بسبب إقبال مجلس إدارة الجديدي على بيع اللاعبين بدل تعزيز الصفوف لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، منها دوري أبطال أفريقيا التي سيمثل فيها المغرب بجانب الوداد.