بالصور.. الداخلية تعلن إعدام أربعة مدانين بـ " الارهاب " في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

فهد العبدالله(صدى):

أفادت وزارة الداخلية في بيان، تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية في القطيف.

وأوضحت الداخلية، أن المدانين الأربعة و هم ” زاهر عبد الرحيم البصري، أمجد ناجي آل أمعيبد، يوسف علي المشيخص، محمد حسن الصايغ ” ، نفذوا عمليات إرهابية في القطيف.