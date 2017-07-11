بالصور.. الداخلية تعلن إعدام أربعة مدانين بـ " الارهاب " في القطيف - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. الداخلية تعلن إعدام أربعة مدانين بـ ” الارهاب ” في القطيف
أفادت وزارة الداخلية في بيان، تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم جرائم إرهابية في القطيف.
وأوضحت الداخلية، أن المدانين الأربعة و هم ” زاهر عبد الرحيم البصري، أمجد ناجي آل أمعيبد، يوسف علي المشيخص، محمد حسن الصايغ ” ، نفذوا عمليات إرهابية في القطيف.
#بيان وزارة #الداخلية كامل .. حول تنفيذ حكم القصاص بحق 4 جناة لارتكابهم #جرائم_إرهابية تزعزع أمن واستقرار الوطن.
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.#قصاص_ارهابيين_العواميه pic.twitter.com/nnCLDq1oEA
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) ١١ يوليو، ٢٠١٧
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 14 ساعة
بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) صدق الله العظيم
الابهاوي[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 14 ساعة
احسن
الي جهنم طوالي انشاء الله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
الى جهنم ياعبيد خامنئي ,, بإذن الله ,,
خالد[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 13 ساعة
الى جهنــــم ان شـــــاء الله يا الخونه كلاب ايران
نورة[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 13 ساعة
احس فيهم ثلاثة تسننو لانه الشيعي مايطول لحيته ترا تم تصويرهم قبل تنفيذ القصاص وش استفادو الله المستعان كم روح زهقت بسببهم
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 13 ساعة
…
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 708 ] نشر منذ 13 ساعة
احسن خبر وعقبال باقي الحثاله
طرقي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 13 ساعة
خلوا ايران تنفعكم يا خونه
والبقية في الطريق .
من يخون وطنه من اجل حزب او جناعه او فَقِيه
هذا ينداس بالنعال يا بهايم آران .
الشيعي الذي يحب وطنه و يمارس حياته بكل
أدب هو مواطن لو يصلي على قفاه هذا مذهبه نحن في وطن واحد يجمع الكل اما الخاين
ليس له مكان في ارض السعودية .
ابو كاظم السيهاتي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
(٤) حلو ….خليهم يطقونها بلوت مع كلبهم الهالك نمر النمر في قعر جهنم
سويلم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
نضام ملالي ايران في طريقه الى الهاويه لن يحتاج الى الحرب حتى يسقط
الشعب الإيراني يعيش بين الفقر و المخدرات و الدعاره و الضغط يولد الانفجار قليل من الصبر و تشاهدون ايران و نضام خامنءي من الماضي
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3690 ] نشر منذ 12 ساعة
والله احلى خبر 👏🏻👏🏻👏🏻 وعقبال كل الإرهابيين ما ينفع معهم الا القصاص وصل ارهابهم الى الحرمين الشريفين ولابد من القصاص كفو يا حكومة الحزم
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 12 ساعة
انتهت علاقتكم بخامنئي خلاص ,,
,, الآن انتم اجتزتم درجة خامنئي بل وصلتم لدرجة الخميني في الدرك الأسفل من النار ,, بإذن رب العالمين ,,
,, خبروه بكل أمانه ، بأن خامنئي لم يخنه بل على العهد الشيطاني الذي ابرموه معه سوياً ,,
,, جهنم ترحب بكم وتنتظر المتأخرين منكم ، ايها المشركون ,,
,, بإذن الله ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 11 ساعة
اللهم لك الحمد ولك الشكر
عقبال الأذناب الممسوكين ومن هم قيد المتابعة والظبط انشاء الله
دحدرو مع ابوجهل والخميني وبس البس
ونتظرو باقي الشلة بزعامة الخامنئي علية لعنة الله
سلطان[ عدد التعليقات: 1610 ] نشر منذ 11 ساعة
ولكم في الحياة قصاصا يا أولي الالباب
الواقع[ عدد التعليقات: 4696 ] نشر منذ 10 ساعات
يجب على كل عدو لبلاد وشعب الحرمين ان يعلم ان سيف الملك سلمان سوف يقطع عنقه النجس السعودية دولة قوية بالله ثم بحكامها ال سعود الاسود وجيشها السعودي القوي والشعب السعودي الشجاع المستعد للجهاد والتضحية من اجل كل ذرة من وطنه الطاهر
عراقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
نقول الأهالي الشهداء سنأخذ ثأركم من اتباع بني اميه في العراق قسما بالله
الخالدي[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 7 ساعات
ياكلب الرافضي العراقي نحن نأخذ ثأر منكم يالشيعة ياعبد الفرس
كل السني في السعودية يعتقد عداءنا اهم الشيعة العالم
شيخين[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 6 ساعات
الى جهنم وبئس المصير
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11262 ] نشر منذ 3 ساعات
الى جهنم ان شاء الله و بئس المصير