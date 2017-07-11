الشرقية: عربة يدوية متطورة لحماية رجال النظافة من أشعة الشمس - صحيفة صدى الالكترونية

الشرقية: عربة يدوية متطورة لحماية رجال النظافة من أشعة الشمس
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة جديدة تعنى برجال النظافة، والتي تتضمن “ عربة النظافة اليدوية المطورة ” ، و تأتي ضمن مبادرات الأمانة الإنسانية.
حيث أطلع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير على العربة بشكل عام، والتي تم تصميمها خصيصاً، لتسهيل مهام رجال النظافة، وخاصة في فصل الصيف، لوقايتهم من حرارة الشمس العالية، في بادرة تهدف الى الاهتمام بهذه الفئة التي تكون طبيعة عملها تحت أشعة الشمس على مدار العام، والتي تحرص الأمانة على تسهيل مهام عملهم.
وتستخدم العربة التي تم تصميمها بمواصفات فنية خاصة في مجال النظافة وخاصة في نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين، وهي عبارة عن عربة نظافة يدوية تستخدم من قبل رجل النظافة وتتضمن الآتي: مظلة للوقاية من أشعة الشمس مزودة بألواح الطاقة الشمسية، وعكس للإضاءة الليلية، إضافة الى أنها مزودة بمروحة لتلطيف الأجواء الحارة، وكذلك حاوية لجمع النفايات، إضافة الى أنها مزودة بثلاجة لحفظ وتبريد الماء والمشروبات وكذلك مكان مخصص لوضع أدوات النظافة.
وتم تصميم العربة وفق مواصفات خاصة، حيث سيتم استخدامها في المرحلة الأولى في الحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية، وهي مجهزة بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء، وتم مراعاة سهولة استخدامها وحركتها من قبل رجل النظافة.
ووجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتعميم استخدام العربة في جميع البلديات لتشمل جميع محافظات وهجر ومدن المنطقة الشرقية، لتسهيل مهام عمل رجال النظافة، والتي تأتي من حرص الأمانة على هذه الفئة، إذ تحرص بشكل دائم على مراعاة ظروف عملها وخاصة في فترة الصيف والتي تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ما قد يؤثر على أداء العامل وخاصة في فترة النهار.
وسيتم تقييم استخدام جودة العربة في المرحلة الأولى، ورصد أي ملاحظات عليها، لتعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات عمل رجال النظافة في الميدان، حيث يتم مراعاة أن تتضمن العربة جميع ما يحتاجه رجال النظافة، إذ ستعمل وكالة الخدمات ممثلة بإدارة النظافة في الأمانة على تقييم التجربة والسعي لتطويرها، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير أداء رجال النظافة في المنطقة الشرقية.
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 14 ساعة
جزاهم الله خير باقي الي عندنا بجدة ياليت يتحركو
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 14 ساعة
عموما جزاهم الله خير
ولكن هذا لا يمنع ايقاف عملهم وقت ذرة الشمس
وحسب المواصفات هذه العربة صالحة للباعة المتجولون 🙂
الفنان رامز جلال[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 14 ساعة
الاسلام يشجع العزف على العود والبيانو اذا كان القصد منه سليم
من يحرم العزف على البيانو والعود فقد حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى
أحل الله سماع الموسيقى مثل البيانو والعود والأورج اذا كانت النية حسنة
الأصل في الآلات الموسيقية الإباحة وليس التحريم كما يدعي السلفيين لعنهم الله
ومن يسر الاسلام أنه أباح العزف على العود والبيانو والدف والفلوت اذا كان القصد منه سليم
لا مانع من المعازف في الاناشيد الاسلامية
المعازف حلال وتحريمها تشدد ومن البدع
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 13 ساعة
قال تعالى( يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (31)