بالصور.. إغلاق 29 نشاطاً مخالفاً للائحة محطات الوقود بحفر الباطن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أغلقت بلدية حفر الباطن ممثلة بلجنة تطوير محطات الوقود ومراكز الخدمة صباح اليوم 29 نشاطا مخالفا أو غير مرخص.

و تم إشعار أصحاب محطات الوقود بضرورة مراجعة البلدية لتصحيح أوضاعهم وفق ما جاء بلائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة حفر الباطن، المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني إن اللجنة المختصة استهدفت متابعة وتطبيق ما ورد باللائحة المحدثة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1733 وتاريخ 1/9/1435 هـ .

وأشار الحسيني الى انه تم إغلاق ثمانية محالات لبيع الخضار والفواكه وإغلاق سبعة صوالين حلاقة، بالإضافة لعدد خمس مغاسل للسيارات وأربعة بوفيات ومحلين بنشر و محلين عصائر و محل كوفي شوب، ولا زالت الحملة مستمرة لتطبيق ما جاء بالقرار الوزاري.

وحث ” الحسيني ” المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوي عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 .