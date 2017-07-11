القبض على المتهم بسكب مادة حارقة على سيدات بمجمع تجاري في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على المتهم بسكب مادة حارقة على سيدات بمجمع تجاري في جدة
ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ،اليوم الثلاثاء، القبض على الشخص المتهم بسكب مادة حارقة على عدد من النساء في أحد المجمعات التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أن المتهم بارتكاب تلك الجرائم وافد في العقد الثالث من العمر يحمل جنسية عربية.
وأشار القرشي إلى أن القبض عليه جاء بعد تشكيل فرقة بحث وتحرٍ ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى أن المتهم موقوف حالياً لدى مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
وقال أن النسوة اللاتي تعرضن للاعتداء قدمن بلاغاتهن إلى الشرطة التي شرعت مباشرة في إجراءات البحث والتحري.
وكان قد تم تداول صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأضرار التي أحدثتها المادة الحارقة على عباءات عدد من النساء وقعن ضحية لاعتداء المقيم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
عربي مقيم..!!
؟ ليش ماتذكروا جنسيته ؟
,, ياليت تحرقوه بنفس الماده ، التي آذا بها عباد الله ,, هذا فاسق مقيم بديارنا ,, احرقوه ,,
محروق منه[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 14 ساعة
ايش جنسيته ووين تم القبض عليه يستاهل تحرقوه زي واحرق اهلنا اختي واحدة من إلي رشهم
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 14 ساعة
هذا مريض نفسي لابد أن يعاااقب
ويرحل من البلد نهائيآ
وانت يامحروق منه
بإمكانك الذهاب لمركز الشرطة دامك متضرر وكل متضرر
واقامة دعوى جزائية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
لا تسكت عن حقك ياالمحروق منه ،،،
,, رح للشرطه واستطلع الخبر وطالب بمقاضاته ، انا والله محروق منه وانا ماني باالديرة اللي هو سوا سواته الشينه فيها ،، ولكن الفعل القبيح الكل يجزع منه ولا يرضاه ، حتى ولو هو بعيد عنه ,,
,, الحمد لله الذي يسر القيض على هذا الفاسق الفاسد ,,
قم بس قم[ عدد التعليقات: 9872 ] نشر منذ 14 ساعة
الحمدلله انهم قبضو عليه الحقير واتوقع انهم مادكرو الجنسيه تحسبا من الكراهيه والعداوه وسوء الظن بالمسلمين
المقيمين التي سوف يطلقها بعض المواطنين على الجنسيه التي ينتمي لها المجرم تصرف سليم لان ان بعض الظن اثم
بدر[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 14 ساعة
جنسيه النذل يماني الخسيس ليس في الفئران طاهر جميعهم نجوس
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1987 ] نشر منذ 13 ساعة
الله ينتقم منه هالمجرم
السيف يستحقه
لان مافعله
جريمة الشروع بالقتل
وحتى يكون عبرة لغيره
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 12 ساعة
جنسيته يمني
اكثر من صحيفة نشرت خبر جنسيته
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3690 ] نشر منذ 12 ساعة
المهم نبي العقاب الشرعي له
جلاد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 9 ساعات
اليماني اشرف انظف منك و لا تعمم الله يعطيك العافية