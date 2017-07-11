القبض على المتهم بسكب مادة حارقة على سيدات بمجمع تجاري في جدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة جدة ،اليوم الثلاثاء، القبض على الشخص المتهم بسكب مادة حارقة على عدد من النساء في أحد المجمعات التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي أن المتهم بارتكاب تلك الجرائم وافد في العقد الثالث من العمر يحمل جنسية عربية.

وأشار القرشي إلى أن القبض عليه جاء بعد تشكيل فرقة بحث وتحرٍ ذات كفاءة عالية، لافتاً إلى أن المتهم موقوف حالياً لدى مركز الشرطة المختص تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

وقال أن النسوة اللاتي تعرضن للاعتداء قدمن بلاغاتهن إلى الشرطة التي شرعت مباشرة في إجراءات البحث والتحري.

وكان قد تم تداول صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الأضرار التي أحدثتها المادة الحارقة على عباءات عدد من النساء وقعن ضحية لاعتداء المقيم.