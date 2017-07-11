 فريق قانوني من 9 دول عربية لمطاردة الجزيرة - صحيفة صدى الالكترونية

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فريق قانوني من 9 دول عربية لمطاردة الجزيرة

فريق قانوني من 9 دول عربية لمطاردة الجزيرة
القاهرة(صدى):

شكل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب فريق قانوني من 9 دول عربية للنظر في شكاوى الدول العربية تجاه بعض القنوات التي تسيء لها.

قال فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية أن الدول المعنية سوف تتقدم بطلبات للأمانة العامة فيما يتعلق بالقنوات التي تسيء للدول الأعضاء، وسيباشر هذا الفريق العمل في القريب العاجل نظر بعض الطلبات،

وأكد الغويل أنه يجب أن تلتزم وسائل الإعلام العربية بالعمل بمواثيق الشرف الإعلامي وفقًا لـ ” سكاي نيوز “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 15 ساعة

شدوا عليهم وامسحوا قناة الجزيره من كافة الأقمار الصناعيه ,,

[ عدد التعليقات: 1610 ] نشر منذ 15 ساعة

هناك خيارات كثيره :
١-انشاء قنوات اخباريه قويه لها تاثير قوي بحيث يميل اليها غالية العالم العربي مثل قناة العربيه ، لابد من قناه اخرى تكون العربيه مباشر
٢-إلغاء قناة الجزيره من الأقمار الصناعية
٣-تكذيب أخبارها المفبركه .

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