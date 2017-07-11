بالفيديو.. طلاب وطالبات جامعة الفيصل يدخلون عالم صناعة سيارات السباقات الرياضة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

من أجل المشاركة في سباق السيارات ” فورمويلا ستيودنت ” المقام في العاصمة البريطانية لندن، تمكن فريق “حيزوم” المكون من عدد من الطلاب وطالبات الهندسة في جامعة الفيصل من صناعة سيارات السباق للمشاركة بها في السباق.

من جانبهم قال أحد الطلاب المشاركين في الفريق إن السبب الذي دفعهم للمشاركة في المشروع هو رغبتهم في تقديم ما من شأنه إدخال الدولة إلى سوق الاستثمارات في مجال السيارات، وتشكيل قاعدة أساسية يرتكز عليها الأجيال القادمة في صناعة السيارات، بحيث نرى في المستقبل سيارات صنعت بأيدٍ سعودية ويتم تصديرها للخارج.

وقالت إحدى الطالبات المشاركات إن تخصص الهندسة الميكانيكية مشرق بالنسبة للمرأة، وترى أنه لا فرق بين البنات والشباب في التخصصات الهندسية وغيرها، وإنما يحدد ذلك كم العطاء في العمل.

وأفاد تقرير قناة ” الإخبارية ” ، أن الهدف من المشروع هو إتاحة الفرصة للطلاب وتطوير إمكاناتهم لتمثيل القطاع الهندسي السعودي وإعدادهم للمشاركة في السباقات والمحافل العربية والدولية في مجال صناعة السيارات.

وهذه المرة الأولى التي تشارك فيها المملكة بالمسابقة منذ انعقادها منذ 20 عاما، وتجاوز الفريق مرحلة الـ ” Class 1 ” التي تضم 80 فريقا فقط مختاراً من 130 فريقاً، كما أن هذه المرحلة تسمح لهم بالوصول لمرحلة المشاركة في سباق بالسيارة التي قاموا بتصنيعها.