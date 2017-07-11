ضاحي خلفان: إبقاء قطر على قناة " الجزيرة " يعني سيناريو التفتيت لا يزال ساريا - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، إن دولة قطر أسست قناة ” الجزيرة ” لحرق الجيرة وهدم الديرة وجعلتها منصة لدعم الإرهابيين.

وقال خلفان في تغريدة له على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن قناة الجزيرة في قطر، أو الجزيرة من القطر تغير الحرفان والقصد واحد،.. أن نكون محطة تقدم الدعم للإرهابيين وصناع الربيع العبري إلى أن يتحقق الهدف.

وأضاف: أسست الجزيرة لغايات هدم الديرة وحرق الجيرة وتحريك الشارع ليكون الغوغاء جماهيره، و إزدراء الحاكم العربي الكبير وتحقيره من دولة للغاية صغيرة.

وتابع قائلاً: إصرار قطر على ابقاء الجزيرة خارج قائمة المطالب يعني سيناريو التفتيت لا يزال ساريا.. خذوها مني معلومة مقشرة.