بالفيديو.. هيئة المواصفات " كفراتك " طريقك لمعرفة الإطارات الأفضل للسيارات - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. هيئة المواصفات ” كفراتك ” طريقك لمعرفة الإطارات الأفضل للسيارات
فعلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مقطعاً مصوراً يشرح الرموز الإيضاحية على إطارات السيارات، وذلك للمساعدة على اختيار الإطار الأفضل للمركبة.
وأوضحت الهيئة في مقطع تحت عنوان اعرف “كفراتك”، بعض الرموز كالأرقام الأربعة المنفردة الظاهرة على الإطار والتي تعني تاريخ الصنع، مطالبة بالتأكد من عدم مرور عامين على إنتاج الإطار.
ولفتت إلى أن الحروف المنفردة (S, T , H , V) تخص السرعة، مشددة على ضرورة وجود حرف (A) على الإطار لأنه يشير إلى تناسبه مع الأجواء الحارة بالمملكة، فضلا عن الرموز التي تشير لنوعية الإطار وعرضه ومعامل الحمل ومقياس ” الجنط ” ، وقدرة توقف الكفر على السطح المبلل.
بالفيديو.. "هيئة المواصفات" توضح الطريقة التي تساعد على اختيار الإطارات الأفضل للسيارات
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— اخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) July 11, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 15 ساعة
خير ان شاء الله ,,