" داعش " يقاطع الصلاة بعد الهزيمة في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أصدرت الهيئة الشرعية لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمرا لجميع عناصرها بالتوقّف عن الصلاة بشكل فوري، احتجاجاً على الهزيمة في معركة الموصل.

ويرى مفتي التنظيم، أبو قحاطة الزبردجاني، أن التنظيم تعرض لطعنة في الظهر، كما لم يُستجاب للعناتهم ودعاءهم على الأعدائه الروافض والصليبيين.

وأضاف: «رغم الظروف الصعبة التي عانيناها، لم ترسل لنا ملائكة لتوفير تغطية جوية».