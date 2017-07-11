" داعش " يقاطع الصلاة بعد الهزيمة في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

” داعش ” يقاطع الصلاة بعد الهزيمة في الموصل
أصدرت الهيئة الشرعية لتنظيم «داعش» الإرهابي، أمرا لجميع عناصرها بالتوقّف عن الصلاة بشكل فوري، احتجاجاً على الهزيمة في معركة الموصل.
ويرى مفتي التنظيم، أبو قحاطة الزبردجاني، أن التنظيم تعرض لطعنة في الظهر، كما لم يُستجاب للعناتهم ودعاءهم على الأعدائه الروافض والصليبيين.
وأضاف: «رغم الظروف الصعبة التي عانيناها، لم ترسل لنا ملائكة لتوفير تغطية جوية».
مغرد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 15 ساعة
خلاص انتهت المهمه وصلا حيات ابو بكر البغدادى هجروا السنه من الموصل انتهت المهمه وشى اكيد يقتلونه لانهم هم من انشئوا البغدادى لتهجير اهل السنه حسبنا الله على الشيعه هم انشئوا الدواعش لتهجير
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 14 ساعة
استغفر الله ،، هل يحتجون على الله ؟؟
,,, لعنهم الله اينما حلوا ,, صناعة طواغيت إيران ، هذا هو سلوكهم الكهنوتي ,,,
عباس احمد[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 13 ساعة
هذا ما يؤكد انكم على ضلال وكيف ينصركم الله وكيف يستجيب الى دعائكم وانتم قتلة وسفاكين دماء وخرابين ديار ارجعوا الى صوابكم يامن ما زلتم احياء وتوبوا الى الله توبة نصوحة عسى ان يغفر لكم ويرحمكم .