الخدمة المدنية تُعلن بدء التقديم على الوظائف الإدارية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله الفهد(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل في اختبار تقييم 1 ، وعلى الراغبين التقدم على الوظائف الإدارية للمرتبين 6 و 7 من حاملي درجة البكالوريوس وذلك عبر موقع مركز ” قياس ” .

وقال ” المنيف ” على حسابه الرسمي بتويتر: رغبة من وزارة الخدمة المدنية في منح الجهات الحكومية فرصة لتسجيل احتياجها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

وأضاف: تم تأجيل الإعلان المقرر طرحه في تاريخ 19 شوال إلى الرابع من شهر ذي القعدة، بالتوفيق للجميع.