الخدمة المدنية تُعلن بدء التقديم على الوظائف الإدارية - صحيفة صدى الالكترونية

الخدمة المدنية تُعلن بدء التقديم على الوظائف الإدارية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، اليوم الثلاثاء، عن بدء التسجيل في اختبار تقييم 1 ، وعلى الراغبين التقدم على الوظائف الإدارية للمرتبين 6 و 7 من حاملي درجة البكالوريوس وذلك عبر موقع مركز ” قياس ” .
وقال ” المنيف ” على حسابه الرسمي بتويتر: رغبة من وزارة الخدمة المدنية في منح الجهات الحكومية فرصة لتسجيل احتياجها للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.
وأضاف: تم تأجيل الإعلان المقرر طرحه في تاريخ 19 شوال إلى الرابع من شهر ذي القعدة، بالتوفيق للجميع.
كوكو لولو 555555555[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 9 ساعات
الله يحرمكم الجنة انا ماقدرت اخذ الا الثانوية وكلما اقدم باكلريوس ماتخافون الله والمشكلة حقين الجامعة ماخذينها تعليم عن بعد لاتعب ولا شي جالس ببيتة الحمدللة انة تم الغاء التعليم عن بعد والله ظلم للمنتظمين
ابي وظيفة ياعالم[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 9 ساعات
ياالاخو ماكعاطل معه كل الشهادات مابقي الا الماجستير والدكتورة بس مالي فيه كلوا نفرات عاطل لاتحسد احد
أم نايف اذكركم بقوله تعالى (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 9 ساعات
قال تعالى( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
[سبأ : 36]
بسم الله الرحمن الرحيم
أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [الزمر : 52]
بسم الله الرحمن الرحيم
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [الشورى
ابو عدي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على كل حال ننتظر من ربنا الفرج عشمي في ربي كبير ظني في ربي انه لا يخيب احد
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 2 ساعتين
حرام والله دراسه كل ذي السنين وبعدين يكون اداري وين الوظايف التعليميه
وبعدين تملت المدارس اداريات