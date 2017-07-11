وزراء خارجية الدول الأربع يبحثون مع تيلرسون أزمة قطر في جدة غدا - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

يجتمع وزراء خارجية الدول الأربع «المملكة- الإمارات- مصر- البحرين»، مع وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون غدا في جدة لبحث أزمة قطر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، قال إن زيارته للدوحة تهدف لتفادي تصعيد الخلاف.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الكويت في مستهل جولة خليجية تشمل ايضا الرياض والدوحة لبحث الأزمة القطرية في محاولة لتخفيف حدة التصعيد وضمان وحدة الخليج.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بقلق متزايد من احتدام الخلاف واستمراره لفترة طويلة.