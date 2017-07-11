بالفيديو.. قائمة الصحف العربية والأجنبية المدعومة قطرياً لنشر الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

نشر حساب الردع السعودي، مقطع فيديو، يوضح بالأرقام والأسماء الصحف والمواقع الإلكترونية العربية والعالمية التي يديرها قطيع من المرتزقة العرب ويمولها النظام القطري الإرهابي.

وأظهر المقطع، المواقع الإلكترونية التي تنشر المادة السامة لهدم الدول العربية، والتي تم تموليها بـ15 مليون دولار من قبل النظام القطري الممول الرئيسي والداعم للإرهاب في الشرق الأوسط.