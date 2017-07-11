صور ولي العهد تجمل شوارع رفحاء - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

زينت صور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشوارع الرئيسية والميادين في محافظة رفحاء وجعلتها أكثر جمالاً حيث تحمل الصور العديد من العبارات التي تهنيء سموه مثل نبايعكم على السمع والطاعة نهنئكم على الثقة الغالية وغيرها من العبارات المعبرة عن حب المواطنين لسموه .

وأنهت بلدية محافظة رفحاء تركيب عدد من الصور لولي العهد في ميادين وشوارع المحافظة، حيث حملت اللوحات عبارات المبايعة والمباركة لسموه من أهالي المحافظة.