مدرب أرسنال يعلن رغبته في ضم نجم موناكو - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد آرسين فينجر مدرب أرسنال أن كيليان مبابي مهاجم موناكو، لاعب موهوب، ويهتم بالتعاقد معه.

وخطف مبابي الأضواء في الموسم الماضي بعدما سجل 27 هدفًا في كل المسابقات، وقاد موناكو لإحراز لقب الدوري الفرنسي وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، ونهائي كأس رابطة الدوري الفرنسي.

وقال فينجر لموقع أرسنال على الإنترنت «إنه لاعب يستطيع اختيار أي فريق يريده عندما يستيقظ في الصباح».

وأضاف «لا يملك الكثير من اللاعبين هذا النوع من الحظ؛ لأن عمره 18 عامًا، وكل أندية أوروبا مستعدة لتجهيز البساط الأحمر من أجله».