زوجة الرئيس الكوري تحتفل بإطلاق صاروخ عابر للقارات - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

أقامت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء مراسم احتفالية ضخمة بمناسبة نجاحها مؤخرا في إطلاق صاروخ عابر للقارات، بينما الملفت في هذه الاحتفالات كان حضور السيدة الأولى ” لي سول تشجو ” .

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية أنه بدأت المراسم الاحتفالية بدخول الرفيقين كيم جونغ أون، ولي سول تشجو قاعة الاحتفالات في مطعم موكران تصحبهما كوكبة من الشخصيات التي أسهمت في نجاح تجربة صاروخنا الباليستي العابر للقارات ” .

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن البيانات التي رصدتها للصاروخ المذكور تؤكد أنه متوسط المدى، وغير عابر للقارات.