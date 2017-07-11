⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر تكشف حقيقة تعاقدها مع " جيبور " - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر أن ادارة النصر وإدارة ريو افي البرتغالي توصلا لاتفاق بشراء البطاقة الدولية للاعب الليبيري ويليام جيبور سليم مقابل 500 ألف دولار خلاف حصة اللاعب.

واستغرب المصدر تصريحات رئيس الوداد المغربي سعيد الناصري بعدم صحة الانتقال بحجة أن اللاعب معار الى الوداد حتى نهاية الموسم فقط.

من جهة أخرى سلمت إدارة الكرة لاعبي المنتخب السعودي الحارس وليد عبدالله والمدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط يحيى الشهري والمهاجم محمد السهلاوي خصما 45% من مرتبهم لشهر يوليو الحالي لتخلفهم عن المعسكر منذ يوم الجمعة الماضي وحتى أمس الاثنين.