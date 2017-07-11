44 وظيفة بمسمى " حارس وزوجته " بتعليم ينبع - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع عن طرح 44 وظيفة بمسمى حارس وزوجته بالمرتبة ” 31 ” .

وسيبدأ التقديم على الوظائف خلال الفترة من يوم الأربعاء 18 / 10 / 1438هـ حتى يوم السبت الموافق 21/ 10/ 1438هـ، عن طريق الدخول لموقع إدارة التعليم بمحافظة ينبع على الرابط الآتي : www.yanbuedu.gov.sa

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم والمتقدمة سعودييّ الجنسية وأن يتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج ” ساعد ” في وزارة الخدمة المدنية، مع إرفاق ما يثبت ذلك من ” الزوج والزوجة ” وألا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية وغير مفصول لأسباب تأديبية وغير محكوم عليه بحد شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يجيد القراءة والكتابة، ولا يزيد مؤهله العلمي عن الثانوية العامة إضافة إلى سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع من أداء العمل وأن يكون من سكان مدينة ينبع أو القرى التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

واشترطت كذلك ألا يكون متقاعدًا من وظيفة وأن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المُعين عليها وفق شروطها وواجباتها وأن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة وأن يجتاز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية وألا يقل عمر المتقدم عن 35 عامًا، وعمر المتقدمة عن 25 عامًا والخبرات السابقة يجب إثباتها وإرفاقها وفي حالة قبول طلب التوظيف ” بعد الفرز ” سيتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.

ولفتت ” الإدارة ” أنه يتم إبلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال، مع التأكيد على أنه سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات، أو في حالة التقديم على أكثر من وظيفة.