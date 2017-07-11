⁠⁠⁠⁠⁠" فلكية جدة " : كوكب الأرض مهدد بانفجارات - صحيفة صدى الالكترونية

” فلكية جدة ” : كوكب الأرض مهدد بانفجارات
بعد خمسة أيام من ظهور البقعة الكبيرة على سطح الشمس ” الفوتوسفير ” أصبحت تلك البقعة ،اليوم الثلاثاء، في خط مباشر مع الكرة الأرضيّة، وفقا لما أعلن عنه رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ،ماجد أبو زاهرة.
وقال أبو زهرة: ” هذه البقعة الشمسية تعتبر أكبر بقعة تظهر على سطح الشمس حتى الآن خلال العام 2017، وهي بطول يزيد على 120 ألف كيلو متر وتمتلك مجالا مغناطيسيا غير مستقر ” بيتا-غاما ” يحوي طاقة لإحداث انفجارات متوسطة القوة، لذلك في حال حدوث أي انفجار في هذه البقعة سيكون في مواجهة كوكبنا مباشرة.
وأوضح أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لوحظ بأن هذه البقعة هادئة تماماً ، متسائلاً : “هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ؟! من يدري! ” .
واختتم قائلاً: ” إنه من الممكن رصد هذه البقعة الشمسية الكبيرة بسهولة من خلال تلسكوب عادي مزود بفلتر شمسي، ويمكن ملاحظة أن النواة الكبيرة للبقعة تشبه شعار مملكة البحرين ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 16 ساعة
يمكن انها مخصصه للبحرين بس ….!!!!!!
,, ياذا التشبيه المقيت ,, وشمعنى علم البحرين باالذات ؟
,, لماذا لم تذكروا بأنه مثلث ، وانتهى الكلام ,, ذكر دوله عربيه مسلمه في خبر فلكي كارثي ، هذا بحد ذاته كارثي ..
.. لا ارى ان كلامك ياابو زاهره مناسب ,, خانك التعبير مع حسن النيه ، جزاك الله خير ,,
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 16 ساعة
ابوزهرة تطمن مافي شي
لو بتنفجر كان انفجرت من زمان🤗🤗🤗
استغفرالله 99[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 16 ساعة
اكيد يانه يتحلم او ياتفلسف علينا
ماجد أبو زاهرة
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 14 ساعة
لا انت منت بصاحي يابوزاهره