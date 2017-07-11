⁠⁠⁠⁠⁠" فلكية جدة " : كوكب الأرض مهدد بانفجارات - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

بعد خمسة أيام من ظهور البقعة الكبيرة على سطح الشمس ” الفوتوسفير ” أصبحت تلك البقعة ،اليوم الثلاثاء، في خط مباشر مع الكرة الأرضيّة، وفقا لما أعلن عنه رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ،ماجد أبو زاهرة.

وقال أبو زهرة: ” هذه البقعة الشمسية تعتبر أكبر بقعة تظهر على سطح الشمس حتى الآن خلال العام 2017، وهي بطول يزيد على 120 ألف كيلو متر وتمتلك مجالا مغناطيسيا غير مستقر ” بيتا-غاما ” يحوي طاقة لإحداث انفجارات متوسطة القوة، لذلك في حال حدوث أي انفجار في هذه البقعة سيكون في مواجهة كوكبنا مباشرة.

وأوضح أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لوحظ بأن هذه البقعة هادئة تماماً ، متسائلاً : “هل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة ؟! من يدري! ” .

واختتم قائلاً: ” إنه من الممكن رصد هذه البقعة الشمسية الكبيرة بسهولة من خلال تلسكوب عادي مزود بفلتر شمسي، ويمكن ملاحظة أن النواة الكبيرة للبقعة تشبه شعار مملكة البحرين ” .