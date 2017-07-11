رئاسة الحرمين تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية بالكعبة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استنكر مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العثور على طلاسم سحرية بكسوة الكعبة المشرفة .

وأوضح المصدر إن موظفي صيانة كسوة الكعبة عثروا على ورقة بالكسوة معقودة بطريقة مريبة بخيوط الكعبة، وبفحص هذه الورقة تبين أنها ليست سحراً ولا شعوذة، وإنما هي ورقة يضعها الزائر اعتقاداً منه أنها تسهل إجابة الدعاء وتجلب الخير.

ويذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو،يوضح وجود ورقة معقودة بستارة الكعبة المشرفة،واعتقد مصوروه أنها عبارة عن طلاسم سحرية.