بايرن ميونخ يقترب من ضم رودريجيز بنظام الإعارة لمدة موسمين - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

بدأت إدارة بايرن ميونيخ الألماني، المفاوضات مع ريال مدريد الإسباني، لإبرام صفقة قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لما أعلنت عنه تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة “ لاجازيتا ديللو سبورت ” ، فإن بايرن ميونيخ يحاول ضم خاميس رودريجيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء النهائي.

وانضم خاميس رودريجيز لصفوف الميرنجي عقب نهائيات مونديال البرازيل 2014، قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2020، ولكن قيمته التسويقية انخفضت حاليًا حتى وصلت لـ 50 مليون يورو.

وتألق خاميس رودريجيز مع الميرنجي في موسم 2014-2015 تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، والذي يتولى حاليًا القيادة الفنية للبافاري، حيث لعب 46 مباراة، وسجل 17 هدفًا وصنع 18 آخرين.

وبحسب صحيفة “ بيلد “ ، فإن المفاوضات بين إدارة البافاري والميرنجي حول رودريجيز وصلت لمراحل متقدمة.

وقال كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي للبفاري، حول مفاوضات رودريجيز “لن أعلق على أي شائعة، فهذا لن يساعدنا، ولكنه يجعل الأمور أكثر تعقيدًا وأكثر تكلفة”.