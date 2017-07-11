خاصية جديدة بـ " أندرويد 7.1 " تنبه المستخدم لحظة الخطر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

زودت شركة «جوجل» نظام التشغيل «أندرويد 7.1»، بخاصية للذعر تتيحُ للمستخدم أن ينبه جهازه بشكل سريع إلى تعرضه للخطر.

وبمجرد ضغط المستخدم على زر الرجوع أربع مرات، سيعمل الهاتف بسرعة فائقة، على إزاحة الخطر المحدق من خلال استبعاد البرامج والتطبيقات الخبيثة.

وتشكل التطبيقات غير الآمنة إحدى التهديدات الكبرى لهواتف “ أندرويد ” ، وسط مخاوف متزايدة من مستخدمي الهواتف الذكية من التعرض للقرصنة وانتهاك خصوصيتهم.لكن الخاصية المثيرة لم يجر الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل “ جوجل ” ، ومن المرجح بحسب متابعين، أن تكون المرحلة الحالية مجرد اختبار في انتظار التأكد من نجاعتها، والإفصاح عنها بشكل رسمي في وقت لاحق.