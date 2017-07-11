كوريا الشمالية تجهز صاروخ جديد يزن نصف طن لتهديد أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

بيونج يانج(صدى):

قال خبير إن كوريا الشمالية ستكون قادرة على إطلاق صاروخ مجهز بشحنة زنتها 500 كلج خلال عامين إلى كاليفورنيا، بعد أسبوع على قيامها بأول تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ عابر للقارات.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، أن تجربة 4 يوليو، يوم العيد الوطني كانت ” هدية الأمريكيين الأوغاد “.

ويقرب النجاح التكنولوجي بيونج يانج من تحديد هدفها وهو أن تكون قادرة على تهديد الأراضي الأمريكية بالسلاح النووي.

ويرى خبراء أن صاروخ “ هواسونغ -14 ” الذي أطلقته كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي، يمكن أن يبلغ مداه 8 آلاف كلم وبالتالي أن يبلغ آلاسكا أو هاواي.

وقال خبير منظمة “ 38 نورث ” ، جون شيلينغ، التي تتبع جامعة جون هوبكينز في واشنطن، ” إذا تم تجميع هواسونغ-14 كما نعتقد أنه يجري حالياً، فيرجح أنه سيكون أفضل بعض الشي مع تصحيح كل الأخطاء ” .

وأضاف أن الكوريين لن يتمكنوا من إنجاز ذلك في وقت قريب جداً، لكنهم سيتمكنون من ذلك في أحد الأيام، واعتبر أن مداه يمكن أن يصل إلى 9700 كلم مع حمولة 500 كلج.