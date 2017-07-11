بالصور.. نجوم رمضانية " الخليج " في اختبار تيدور - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

يخوض نجوم بطولات نادي الخليج الرمضانية تجربة ميدانية في تدريبات الفريق الأول بنادي الخليج وذلك تحت أعين المدرب الروماني تيدور لاختيار العناصر المناسبة لاستقطابها ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

وكان الخليج قد أقام دورة رمضانية بمشاركة ستة عشر فريق من أبرز فرق المنطقة الشرقية في رمضان الماضي وركزت اللجنة الفنية أثناء البطولة على تدوين الأسماء والعناصر المتميزة بهدف تشكيل منتخب يحوي أبرز اللاعبين من غير لاعبين الأندية لطرحها على المدرب الروماني وهو ما لاقى الترحيب من إدارة النادي التي دعت اللاعبين للحضور في تجربة ميدانية نهاية الاسبوع الجاري.

و أشاد جعفر السليس مدير الاحتراف بالنادي: بالعناصر المتميزة في البطولة، مؤكدا أن دور الكشافين غائب في الأندية لذلك سعى نادي الخليج من خلال البطولة الرمضانية لاستدراج اللاعبين للنادي ومن ثم مراقبتهم لاختيار المتميز منهم.

وقال إن القرار سيكون بيد مدرب الفريق الأول الذي سيمنح منتخب نجوم رمضان فرصة كافية وسيطلب التعاقد مع من يحتاجه الفريق.