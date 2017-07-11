مصرع " 30 " من داعش في قصف جوي للتحالف على الرقة - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قتل 30 شخصاً من تنظيم داعش الإرهابي جراء قصف جوي لطائرات التحالف الدولي على مدينة الرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال المرصد السوري في بيان له اليوم أن القصف رافق الاشتباكات التي لا تزال مستمرة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات عملية ” غضب الفرات ” من جهة، وعناصر التنظيم من جهة اخرى ، على محاور في أطراف حي هشام بن عبد الملك جنوب مدينة الرقة.

وفي محاور بالمدينة القديمة وحي بريد الدرعية ، وتزامنت مع استهدافات متبادلة بين طرفي القتال ، مما تسبب بسقوط خسائر بشرية مؤكدة من الجانبين .

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات ترافقت مع استمرار قوات مجلس منبج العسكري وقوات سورية الديمقراطية بتحصين مواقعهما وتثبيت نقاط سيطرتهم في قرية العكيرشي تخوفاً من هجمات معاكسة قد يشنها التنظيم على المنطقة بهدف محاولة استعادة السيطرة عليها .