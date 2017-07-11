" العواد " في اجتماع عربي بالقاهرة غدا لبحث دور الاعلام لمواجهة الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وزير الثقافة والإعلام متعب العواد قادما من النمسا فى زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها فى فعاليات الدورة الـ 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب والتى تبدأ غدا الأربعاء .

وقالت مصادر مطلعة شاركت فى إستقبال ” العواد ” بصالة كبار الزوار لـ ” صدي ” ان الاجتماع يبحث عدة بنود مهمة من أبرزها بحث دور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب والبحث فى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السابع عشر عن فريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام العربى فى التصدي لظاهرة الإرهاب ، والبحث في سبل تضافر الجهود الإعلامية للدول الأعضاء لمواجهة الإرهاب الذي بات خطرا يهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم، والإسهام بقوة في تجديد المضامين الإعلامية فيما يخص مواجهة الإرهاب التي تتطلب جهود جادة من الجميع .

وقالت المصادر : كما يتم مناقشة بند حول ” مسودة الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 ” التى أعدها قطاع الإعلام والاتصال، وسبل تنفيذ الأهداف الـ 17 لأجندة التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015، كما يناقش الاجتماع أوراق العمل المقدمة من كل من المغرب،مصر،الإمارات لتكون محورًا فكريًا للدورة 48 للمجلس كما يتم بحث القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية والمركزية للأمة العربية والإسلامية وبهدف إبقائها حية فى عقول العرب والمسلمين من خلال تبنى برامج توعوية إعلامية عربية للعمل على حشد الرأي العام العالمي لمناهضة الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية