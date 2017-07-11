سطو مسلح على شركة مملوكة لبنك مصر بوسط القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أكد مصدر أمني مصري مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أن مسلحين اثنين نفذًا عملية سطو مسلح على شركة صرافة مملوكة لبنك مصر بشارع قصر النيل التابع لقسم شرطة عابدين، وسط القاهرة في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم.

وقال المصدر، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين أحدهما هدد العاملين بالشركة بطبنجة والأخر بسلاح أبيض، وسرقا مبلغ نحو 900 ألف جنيه، ولاذا بالفرار وأبلغ مسؤولو الشركة قوات الأمن التي حضرت على الفور، ويفحص رجال المباحث الواقعة.

وأشار المصدر إلى أن فريقا أمنيا يقوم بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية الجناة.

من جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في تصريحات صحفية، إن مسلحون سطوا على فرع شركة مصر للصرافة التابع للبنك، في شارع قصر النيل، وسرقوا مبلغا بالدولار، تعادل قيمته 900 ألف جنيه، ثم لاذوا بالفرار.

وأضاف أن أفراد الأمن بالشراكة لم يتمكنوا من إجهاض الهجوم، وأنه لم تقع أية إصابات بين العملاء أو الموظفين بالشركة.

وأشار إلى ” هناك بوليصة تأمين ضد السرقة والسطو، ستعوض الشركة عن الخسائر المالية التى وقعت ” .