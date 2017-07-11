ضبط 7 كيلو حشيش قبل تهريبها في مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

أحبطت جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمنطقة تبوك محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 7.400 كيلو جرام كانت مخبأة مع أحد المسافرين القادمين إلى المملكة عبر المنفذ.

وقال منصور المزيد مدير جمرك مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز، إن عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة، عُثر على تلك الكمية من مادة الحشيش المخدرة مُخبأة في حقيبتين كانتا مع أحد ركاب الرحلة، وذلك بإخفائها داخل مخبأين تم إعدادها وتجهيزها لغرض التهريب في الطبقة السفلية للحقيبتين، بحيث تم وضع كامل الكمية بداخل المخبأين.