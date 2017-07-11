ميسي وسواريز ينهيان العطلة ويعودان إلى برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

عاد نجما برشلونة، ليونيل ميسي ولويس سواريز، إلى إسبانيا، صباح أمس الإثنين، بعد عطلتهما الصيفية استعدادا للانضمام إلى معسكر الفريق الإعدادي للموسم القادم، بقيادة المدرب الجديد، إرنستو فالفيردي.

واغتنم ميسي أيام العطلة بأفضل شكل، بعدما قضى شهر العسل مع زوجته أنطونيلا في جزيرة أنتيجوا وباربودا الكاريبية، بعدما أقاما حفل زفافهما نهاية الشهر الماضي، فضلا عن التوصل لاتفاق لتجديد عقده مع البلوجرانا حتى عام 2021.

ونشر “ البرغوث ” صورا له داخل الطائرة، وهو في رحلة العودة إلى برشلونة، رفقة أنطونيلا ونجليه، تياجو وماتيو، وكتب “ نعود إلى المنزل ”.

وكان سواريز رفقة ميسي في رحلة العودة، ونشرت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم، صورا لهما عقب هبوط الطائرة في برشلونة.

وينتظر أن يبدأ برشلونة غدا الأربعاء مرانه الأول في الصيف، بمنشآت مدينة جوان جامبر الرياضية استعدادا للموسم الجديد بحضور العدد الأكبر من اللاعبين.

وحصل ميسي وإنييستا وجوردي ألبا وبيكيه وبوسكيتس على إذن، للعودة إلى التدريبات بداية من يوم الجمعة المقبل.