أمين الطائف يزور سماحة المفتي العام بالمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

زار أمين الطائف أمين اللجنة العليا لتطوير المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كِبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك للسلام على سماحته، بمقر الرئاسة العامة البحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف.

وأنصت أمين الطائف إلى كلمة توجيهية من سماحة المفتي العام، كما جرى خلال اللقاء استعراض بعض القضايا التنموية بمدينة الورد، وجهود الأمانة في تعزيز الخدمات المقدمة للأهالي والزوار.