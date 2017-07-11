تعويض طالبتين مسلمتين بهولندا لاستبعادهن من " صورة جماعية " - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أصدرت محكمة هولندية قرارا يقضي بتعويض طالبتين مسلمتين في إحدى مدارس مدينة لاهاي، بنحو 10 آلاف يورو، لتنظيم إدارة مدرستهما فعالية التقاط الصور الجماعية للفصول الدراسية خلال عطلة عيد الأضحى العام الماضي، ما يعني استبعادهما من الصورة.

وطالبت المحكمة إدارة مدرسة ماريا مونتسوري الابتدائية بدفع غرامة قدرها 5 آلاف يورو لكل طالبة من الطالبتين المتضررتين، لاستبعادهما من الصورة الجماعية الخاصة بصفهما الدراسي، إثر تنظيم تلك الفعالية خلال احتفال الطالبات بعيد الأضحى في سبتمبر الماضي.

وعزت المحكمة قرارها إلى أن عيد الأضحى واحد من أهم المناسبات الدينية لدى المسلمين، وتنظيم فعالية خلال تلك المناسبة الدينية، وفي ظل غياب الطلاب المسلمين، يعد ” تفرقة عنصرية بين الطلاب ” .

ويحصل الطلاب المسلمون بشكل رسمي على عطلات خلال مناسباتهم الدينية ” بعيدي الفطر والأضحى ” ، بحسب لوائح المؤسسات التعليمية الهولندية.

ورفضت المحكمة دفاع المدرسة الذي حاول تبرير الواقعة بالقول إن ” إدارة المدرسة كانت ستنظم يومًا بديلاً للطلاب المتغيبين ” .