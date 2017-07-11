توظيف 25 شخصاً من ذوي الشهداء بجامعة أم القرى - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلةً في إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن توظيف 25 من ذوي أسر شهداء الواجب بكل القطاعات الحكومية على سلم رواتب الموظفين العام، وفقاً للمؤهلات العلمية لكل أسرة شهيد، بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة، وفروعها بمحافظات الجموم، والليث، والقنفذة، وأضم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

وقال مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن الجامعة ستعمل على تسهيل قبولهم في برامج الدبلومات ودرجة البكالوريوس والدراسات العليا، لافتاً إلى أنه تم قبول 11 طالباً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي القادم 1438/ 1439هـ، على أن يتم تسهيل إجراءات الراغبين في القبول لهذا العام لدرجة البكالوريوس، نظير ما قدمه آباؤهم من تضحيات .