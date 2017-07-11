الذهب يتراجع وسط ترقب شهادة الاحتياطي الفيدرالي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تراجع الذهب خلال تداولات اليوم مع ارتفاع الدولار والأسهم الأمريكية وسط ترقب الأسواق شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي ” جانيت يلين ” غدا.

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، فإن الاحتياطي الفيدرالي سوف يسعى إلى تخفيض حيازاته من سندات الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحلول أغسطس/آب، كما أشار المحضر إلى إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وتراجعت مراكز شراء الذهب من قبل صناديق التحوط بنسبة 51% إلى 37776 عقدا خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر انخفاض منذ عام 2015، وفقا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

وتتطلع الأسواق إلى شهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي غدا أمام مجلس النواب بشأن التقرير النصف السنوي للبنك المركزي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.31% إلى 1209.40 دولار للأوقية، وذلك في تمام الساعة 10:51 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.