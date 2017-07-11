الدولار يسجل ارتفاعاً جديداً خلال التعاملات الصباحية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجل الدولار اليوم ارتفاعا كبيرا، ليواصل مساره الصعودي من أدنى مستوياته في 10 أشهر التي شهدها في يونيو، مع استعداد الأسواق لشهادة رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس غدا.

ويأتي هذا مع ارتفاع العوائد على السندات الأوروبية وسط إحجام المستثمرين عن شرائها على الرغم من التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي، حيث ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى %0.561.

وقالت المحللة في ” جي بلس ” ” لينا كوميليفا “: إن الأسواق تزن احتمال رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة قبيل شهادة ” يلين ” في الكونجرس.

وعلى الرغم من اتجاه المصارف المركزية العالمية نحو تشديد سياستها النقدية تدخل بنك اليابان لشراء السندات بعدد غير محدد الأسبوع الماضي مما قلل من الإقبال على الين.

وتنتظر الأسواق في وقت لاحق اليوم خطابا من نائب محافظ بنك إنجلترا يمكن أن يلقي الضوء على اتجاهات السياسة النقدية في المستقبل.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 96.128، وارتفع الدولار أمام اليورو هامشيا بنسبة 0.04% إلى 1.1395 وأمام الين بنسبة 0.26% إلى 114.34 بينما تراجع أمام الإسترليني بنسبة 0.29% إلى 1.2918، في تمام الساعة 12:37 مساء بتوقيت مكة المكرمة.