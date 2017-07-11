حرية التعبير.. ولحوم البشر - صحيفة صدى الالكترونية

يخطيء الكثير منا في تطبيق مصطلح (حرية التعبير).. وهي درجة لايرقى إليها إلا أصحاب الامتيازات الأدبية والخبرات المتعددة في معترك الحياة .. لايسمح استخدامه إلا لمن استطاع اجتياز اختبارات العلاقات ومختلف الظروف .. لما له من علاقة وطيدة بمشاعر الآخرين..

نعم الأقلام لاتهدي حبرها إلا لمن يجيد صياغة الحروف.. وهي أقلام جمادات بلا مشاعر … فكيف لنا أن نهدي الجراح لبعضنا تحت مسمى حرية التعبير.. للسطور كبرياء ينادي كل من تجرأ على خدش قلوب البشر معبراً عن رأيه الشخصي ومتاهات فكره المظلمة.. ويكفينا عبارة (تبدأ الحرية حيث ينتهي الجهل) لإدراك العلاقة الوطيدة بينها وبين العلم والوعي والإدراك والخبرة.. فالكل مطالب بفهم المعنى الحقيقي لحرية التعبير لاستدراك باقي القلوب التي لم تجرحها الأقلام بعد.

ولعل في قول فكتور هوغو : ” حرروا الحرية والحرية تقوم بالباقي”… مسلك حياة وطريقا لتوبة الأقلام الجارحة.