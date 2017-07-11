 الصحة: العلاج والخدمات الطبية بالمجان لجميع المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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الصحة: العلاج والخدمات الطبية بالمجان لجميع المواطنين

الصحة: العلاج والخدمات الطبية بالمجان لجميع المواطنين
عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، مشعل الربيعان أن دور وزارة الصحة بعد التحول للشركات هو التنظيم والإشراف، أما التشغيل فسيكون من صميم عمل الشركات الحكومية التابعة لوزارة الصحة التي ستنشأ لاحقاً.

وتابع أن هذه الشركات لن تكون من ناحية الميزانيات كما هو الحال الآن، حيث لن تكون هناك ميزانية ثابتة، بل ستكون على المخرجات من هذه الشركات من حيث طريقة وكمية الخدمات المقدمة.

وأشار الربيعان إلى أن الخدمات الطبية والعلاج ستقدم مجاناً لجميع المواطنين ، بل المنافسة ستزيد، وذلك بعد القرار الأخير المتعلق بخصخصة قطاع الصحة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 610 ] نشر منذ 15 ساعة

موت ي حمار الين يجيك ا الربيع .

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