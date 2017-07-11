" الصحة " تنفي وجود إصابات بـ " الكوليرا " في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مشعل الربيعان، أن المملكة خالية من مرض ” الكوليرا ” ، مشددا على عدم تسجيل أي حالة إصابة بين المواطنين والمقيمين والنازحين،وذلك بعد الإحصائيات التي أكدت وفاة 1560 يمنيا نتيجة إصابتهم.

من جانبها، أكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالوزارة اتخاذها 8 إجراءات لمنع دخول المرض من الدول المصابة، موضحة أن الإجراءات تشمل متابعة الوضع الوبائي لمرض الكوليرا في الدول الموبوءة، وتقوية نظام المراقبة الوبائية لحالات الإسهال المائي الحاد، إضافة إلى نشر التعريف المعياري لحالات الاشتباه للعاملين الصحيين خاصة في المناطق الحدودية.

كما تضمنت الإجراءات، توفير مستلزمات التشخيص والعلاج للحالات المشتبهة في الحد الجنوبي، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الإصحاح البيئي، وتنفيذ برنامج للتوعية الصحية، وإبلاغ مركز القيادة والتحكم فوراً بجميع حالات الاشتباه، وتطبيق حزمة الإجراءات الوقائية تجاه حالات الاشتباه والمخالطين.