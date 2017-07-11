المحكمة تلزم مصرياً بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

ألزمت محكمة مصرية شخص على توفير 13 لتر لبن يوميا لطفلته، التي تعيش برفقة طليقته، مؤكدا أنها تنتم منه، كما تمنعه من رؤية الطفلة الرضيعة.

وقال الزوج السابق إن طليقته أقامت دعوى أجر رضاعة، وألزمته محكمة الأسرة في مدينة نصر بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته، بما يعادل 13 لتراً في اليوم، وهذا يفوق قدراته المالية.

واوضح الزوج أن زوجته تُرضع طفلته طبيعياً، وليست في حاجة لشراء ألبان، وأنه قدّم للمحكمة ما يفيد بدخله المحدود ومحاولات كيد زوجته له، ورفضها رؤيته ابنته الصغيرة، وإصرارها على حرمانه منها.