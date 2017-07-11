المحكمة تلزم مصرياً بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته - صحيفة صدى الالكترونية

المحكمة تلزم مصرياً بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته
ألزمت محكمة مصرية شخص على توفير 13 لتر لبن يوميا لطفلته، التي تعيش برفقة طليقته، مؤكدا أنها تنتم منه، كما تمنعه من رؤية الطفلة الرضيعة.
وقال الزوج السابق إن طليقته أقامت دعوى أجر رضاعة، وألزمته محكمة الأسرة في مدينة نصر بتوفير 390 لتر لبن شهرياً لرضيعته، بما يعادل 13 لتراً في اليوم، وهذا يفوق قدراته المالية.
واوضح الزوج أن زوجته تُرضع طفلته طبيعياً، وليست في حاجة لشراء ألبان، وأنه قدّم للمحكمة ما يفيد بدخله المحدود ومحاولات كيد زوجته له، ورفضها رؤيته ابنته الصغيرة، وإصرارها على حرمانه منها.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29300 ] نشر منذ 17 ساعة
ملزوم بصرف نفقة ابنته ، حتى وان كانت ترضع من امها ،،،
,,, ولكن باالحد المعقول المقبول ، مادام دخله ضعيف ,,,
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 17 ساعة
صحيح يا ابو محمد بس 13 لتراً في اليوم لطفله رضيعه كثير .
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17204 ] نشر منذ 16 ساعة
ايش الي١٣لتر
والله لو انها سيارة🤔
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3690 ] نشر منذ 12 ساعة
شرعا حق الرضاعة يكون بالاتفاق بين الزوج وزوجته واذا ما تقفوا يشوف وحدة ترضع غير الام بزمنا هذا ما فيه مرضعة فيه حليب صناعي بس طبعا الاب هو المسؤول عن حق الرضاعة سواء طبيعي او صناعي يعني ادفع يا باشا حق 13ليتر حليب لابنتك الله يرزقك برها
عمانية وافتخر[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 2 ساعتين
اممم 13 لتر وااايد صراحه والمفروض حليب مب لبن ..!
والمحكمه المفروض تحكم بحدود المعقول مب كيه ..!
امبين انه طليقته تبي تنتقم منه وعاد الله العالم شو هو السبب ..!